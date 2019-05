Prüfer sehen Systemversagen bei Aktenaffäre

LINZ. Zur gestrigen Sitzung des Kontrollausschusses rund um die Aktenaffäre mit mehr als 3000 verjährten Strafanzeigen und einer Schadenssumme von 382.374 Euro waren drei der fünf zuständigen Prüfer des Rechnungshofes geladen.

Linzer Aktenaffäre Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit ihnen wollte der Kontrollausschuss klären, warum der Rechnungshof trotz Einwänden des Magistrats bei seiner Aussage geblieben ist, dass Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die Magistratsführung eine Mitverantwortung an der Aktenaffäre tragen würden.

"Die Prüfer haben uns das bestätigt, was es an Erkenntnissen schon gab, und ihre Interpretation näher erklärt", sagt Ursula Roschger von den Grünen für die "Aufklärerallianz". Die Prüfer berichteten von einem System- und Organisationsversagen, das der Bürgermeister durch sein zu spätes Handeln mitverschuldet habe. Sie hätten aber auch betont, dass es nicht an ihnen liege, politische oder strafrechtliche Verantwortung zu prüfen, so Roschger. Für Franz Leidenmühler (SP) ist es wichtig, wie mit den aufgezeigten Problemen künftig umgegangen werden solle.

