Provisorium für Radfahrer

Da in Linz aber noch am viergleisigen Ausbau der Westbahn und am Westring gearbeitet wird, wird zwischen Linz und Leonding zwischenzeitlich ein Provisorium eingerichtet. Dieses läuft entlang der Waldegg-, der Klimt- und der Gaumbergstraße Richtung Leonding. Von dort führt ein geschottertes Provisorium über das Nussböckgut als Verbindungsweg über den Gaumberg. Im Endausbau sei die Radverbindung 13,3 Kilometer lang und der Linzer Hauptbahnhof von der Hitzinger Kreuzung in gut 25 Minuten erreichbar, so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).