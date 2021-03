Protestcamp auf dem Domplatz

Organisiert wurde es diesmal von der Caritas, und erneut verbrachten Teilnehmer als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen in Griechenland und Bosnien die Nacht in Zelten vor dem Dom. Unter ihnen war auch Caritas-Direktor Franz Kehrer (siehe Bild oben). Kehrer appellierte an Politiker in Österreich und Europa, geflüchteten Menschen zu helfen. "Wir hören nicht auf, die Einhaltung von Menschenrechten einzufordern, vor denen die Politik immer noch die Augen verschließt", sagte der Caritas-Direktor. Denn in Österreich würden Flüchtlingsunterkünfte leer stehen.

