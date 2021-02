Protestaktion stoppte Baumfällungen in Linz

Mit einer Protestaktion machten gestern früh Baumschützer an der Auffahrt von der Unionstraße zur Westbrücke in Linz auf die ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Verstümmelung von Bäumen aufmerksam. Die Aktion zeigte Wirkung, die Maßnahmen wurden vorerst gestoppt, und die Asfinag gestand Fehler bei den Baumarbeiten in den Tagen zuvor ein.

Wie gestern schon kurz berichtet, hatte sich Günter Eberhardt von der Baumrettungsinitiative Linz maßlos darüber geärgert, dass unter dem "Deckmantel" von Baumpflegemaßnahmen am Wochenende seit Jahrzehnten stehende Platanen und Schwarzkiefern "verstümmelt" bzw. zur Gänze umgeschnitten worden sind.

Eberhardt berief sich im Gespräch mit den OÖN auf die ÖNorm L 1122, in der der "maximale Rückschnitt" mit 20 Prozent fixiert ist. Dies sei auch die Vorgabe der Asfinag gewesen. Warum dann Bäume gefällt oder bis auf ein "Gerippe" verkleinert wurden, sei daran gelegen, dass "einiges schiefgegangen" sei, wie es seitens der Verantwortlichen hieß.

Die Bundesforste, die beauftragt sind, für die Autobahn Baumgutachten zu erstellen, haben gestern in einem Gespräch mit Eberhardt jedenfalls versichert, dass die Schwarzkiefer im Bereich der Westbrücke stehen bleibt. Auch Umweltanwalt Martin Donat interessiert sich mittlerweile für die Vorgänge.

"Nicht nachvollziehbar"

"Dieser Umgang mit den Bäumen ist nicht nachvollziehbar und nicht zu akzeptieren. So kann es nicht weitergehen", reagierte Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) auf die Baumfällungen, die sich in den vergangenen Wochen in Linz merkbar gehäuft hätten. Neben den Schlägerungen rund um den Sportplatz der Pädagogischen Hochschule am Freinberg sind auch beim Polizeisportplatz in der Nietzschestraße, in der Biesenfeldsiedlung sowie eben in der Grünanlage bei der Westbrücke Bäume "ohne ersichtliche Begründung" umgeschnitten worden.

Um das in Zukunft zu verhindern, forderte Schobesberger erneut ein Baumschutzgesetz.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at