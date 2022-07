Prominente Leerstände kosten Stadt 167.000 Euro

Wie ist es um den Leerstand bei den städtischen Immobilien bestellt? Wie hoch sind die Kosten durch entgangene Mieteinnahmen? Wie ist der Stand bei den Verhandlungen? Um Fragen wie diese drehte sich eine von FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr im Mai eingebrachte Anfrage an den für städtische Liegenschaften zuständigen Stadtrat Dietmar Prammer (SP). Die Beantwortung folgte nun in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Thema dabei: die Sorgenkinder "Bergschlössl" (Leerstand seit Mitte 2021) und "Oberwirt" in St. Magdalena (geschlossen seit Ende 2020). Die entgangenen Mietkosten für Ersteres belaufen sich laut Prammer auf 95.000 Euro pro Jahr, für Zweiteres auf 72.000 Euro jährlich. Für den Oberwirt würden derzeit Pachtverhandlungen geführt, hieß es. Der FP-Standpunkt: "Leerstände verursachen Kosten statt dringend benötigter Einnahmen." Es bestehe Handlungsbedarf.