Prominente Häuser im Angebot

Es steht weiterhin leer: Das ehemalige "3-Etagen"-Fastfoodlokal am Linzer Hauptplatz. Mit dem heurigen Sommer war die dortige Gastronomie, wie OÖN-Leser wissen, nach mehr als zehn Jahren Geschichte, die 3 Etagen sind seither verwaist. Die Suche nach einen Nachmieter für die exakt 626,23 Quadratmeter große Geschäftsfläche – verteilt auf mehrere Etagen – scheint schwierig zu sein. Das Mietobjekt mit seiner prominenten Lage mitten im Herzen der Linzer Innenstadt wird nämlich auf der Homepage von Arev Immobilien weiter eifrig beworben.

Die veranschlagte Monatsmiete für das prominente Haus an der Ecke Schmidtorstraße/Klosterstraße: rund 13.000 Euro. Tiefer in die Tasche greifen müssen Interessierte für ein Objekt an der Oberen Donaulände, das aber nicht zur Miete, sondern zum Verkauf ansteht. Die Rede ist von dem alten Gebäude neben dem Linzer Salzamt, dessen Geschichte bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht.

4,9 Millionen Euro sind als Kaufpreis für das knapp 1200 Quadratmeter große Areal ausgerufen, wie online auf der Immobilienhomepage von Engel & Völkers nachzulesen ist. Zu dem Kaufangebot gibt es sogar noch eine Nutzungsidee praktisch obendrauf: Und zwar in Form einer Parkgarage. Um den Vorschlag, der vor wenigen Monaten erstmals diskutiert wurde, wurde es zuletzt allerdings still – zumindest bis jetzt.

So werden potenzielle Käufer online mit der "einmaligen Gelegenheit, das Projekt Donaugarage" zu verwirklichen, umworben. Die ersten Pläne für das Vorhaben, für das das alte Gebäude abgerissen werden müsste, gehen auf die "Girkinger + Partner Generalplaner GmbH" zurück, die ein reines Garagengebäude aus Stahlbeton visualisiert hat.

Fraglich ist nicht nur, ob sich ein Käufer für das Areal nahe der Nibelungenbrücke findet, sondern auch, ob eine Parkgarage Zustimmung in der Stadtpolitik finden würde. Unumstritten ist die Idee nämlich nicht.