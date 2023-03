Promenade 39 wird ab 2025 um 54 Millionen Euro saniert

Landestheater, Redoutensäle und das Restaurant Promenadenhof: Das 1803 eröffnete Gebäude an der Promenade 39 ist ein zentraler Veranstaltungsort in Linz. Allerdings ist es auch in die Jahre gekommen, weshalb - wie berichtet - eine grundlegende Sanierung und Modernisierung notwendig ist.

Sanierung "besondere Verantwortung des Landes"

Nun sind die Eckdaten dazu bekannt geworden. So soll die Sanierung im Juni 2025 starten und 2027 abgeschlossen sein. Die Kosten für die notwendigen baulichen Maßnahmen werden auf 54 Mio. Euro geschätzt (Preisbasis Stand Jänner 2023). "Es ist unsere besondere Verantwortung den Gebäudebestand des Landes, vor allem aber auch diesen Mittelpunkt für viele unserer Landsleute zu erhalten“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Der Grundsatzbeschluss soll in der nächsten Sitzung der Landesregierung am Montag fallen. Das Projekt wird dann auch Thema in der Aufsichtsratssitzung der OÖ Theater und Orchester GmbH (TOG) am Donnerstag, 30. März, sein.

Mehr zum Thema Linz Promenadenhof muss wegen Generalsanierung pausieren LINZ. Weil das historische Gebäude an der Promenade 39 generalsaniert werden muss, wird auch der Promenadenhof pausieren. Promenadenhof muss wegen Generalsanierung pausieren

Die Baufälligkeit des Gebäudes ist schon länger kein Geheimnis mehr, wie das undichte Dach oder der Wassereintritt ins Mauerwerk zeigen. Auch der Brandschutz und die technische Ausstattung sind nicht mehr auf dem letzten Stand. So müssen elektrische Leitungen, Heizungsinstallationen, die Lüftung sowie die Wasser- und Abwasserversorgung erneuert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl