Probeführerscheinbesitzer auf A1 mit 229 km/h unterwegs

Der 24-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 15:40 Uhr auf der A1 Richtung Wien. Zum Verhängnis wurde dem Mann, als er im Bereich von Sattledt eine Zivilstreife mit viel zu hoher Geschwindigkeit überholte.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Bereich von Sipbachzell zeigte das mobile Radargerät schließlich 229 km/h an. Bei der Abfahrt Haid wurde der Pkw angehalten. Der Lenker musste seinen Führerschein abgeben, er wird zudem angezeigt. Als Grund für die Raserei gab der Mann an, dass er eine Probefahrt nach einem Termin in der Werkstatt machen wollte.