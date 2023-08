Proaktiv vorbeugen: Neuer Lehrgang an der Vitalakademie Linz

528 Unterrichtseinheiten umfasst die neue Ausbildung, die die Vitalakademie Linz ab Oktober anbietet. „Proaktive Prävention 4.0 – Gesundheitsmanagement Expert“ vermittelt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Gesundheitsvorbeugung in Theorie und Praxis.

Das Expertennetzwerk aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Ernährung, Physiotherapie etc. wird die Lehrinhalte fächerübergreifend und in kompakter Form vermitteln. Als Lehrgangsleiter konnte der Sportmediziner und Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitation, Thomas Schöggl.

Die Ausbildung richtet sich an Personen, die ihre Kompetenzen in der Gesundheitsprävention verbessern wollen. Ein Online-Infoworkshop findet am 21. August um 19 Uhr statt.

