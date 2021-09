Pritschenwagen-Lenker verursachte Motorradsturz und fuhr weiter

Der Unbekannte habe den Unfall "definitiv wahrgenommen", sagten Zeugen, die auch das Kennzeichen ablesen konnten. "Weitere Erhebungen sind notwendig", teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Was ist passiert? Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Freitag gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Paschinger Straße (L1227) Richtung Kirchberg. In der Ortschaft Niederfeld auf Höhe "Weizenfeld 4" bog ein Pritschenwagen in die Kreuzung ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und stürzte. Der Lenker des Pritschenwagens fuhr Richtung Pasching weiter. Der verletzte Biker wurde nach der Erstversorgung ins UKH nach Linz gebracht.

Die Polizeiinspektion Hörsching sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/4134 zu melden.