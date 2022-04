Er wisse um die Probleme in der Branche Bescheid, aber für Peter Mitterböck, Chef des Restaurant-Cafés Schloss Traun, liegen die härteren Zeiten hinter ihm. "Prinzipiell hatten wir eine angespannte Personalsituation, die aber durch massiven Einsatz vieler bewältigt werden konnte", sagt Mitterböck. Mittlerweile sei er zuversichtlich, was nicht nur an der sich langsam abzeichnenden Entspannung der Corona-Situation liege.