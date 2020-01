Primärversorgungszentrum am Harter Plateau: Suche nach Ärzteteam läuft

Für das Leondinger Harter Plateau gibt es große Pläne: Dort soll nicht nur der Digitale Bildungscampus ausgebaut werden, sondern auch ein Primärversorgungszentrum entstehen.

Welche Ärzte in das Primärversorgungszentrum einziehen werden, steht noch nicht fest, ein passendes Gebäude wird von der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft GIWOG aber bereits errichtet. Vergangenes Jahr fand der Spatenstich für den Wohn- und Bürokomplex statt, der über einen elf- und einen viergeschoßigen Bauteil verfügt. „Entsprechend den Nutzungsempfehlungen der Stadt haben wir für das Erdgeschoß und erste Obergeschoß ein Primärversorgungszentrum vorgesehen“, sagt Wolfgang Modera, Vorstandsvorsitzender der GIWOG. So wurde bei der Planung etwa darauf geachtet, dass genug Parkplätze für die Patienten zur Verfügung stehen und die Innenräume große Flexibilität zur Weitergestaltung aufweisen. Denn wie die Räume genau gestaltet werden, wird mit dem finalen Ärzteteam abgestimmt. „Es hat schon mehrere Kontakte mit interessierten Ärzten gegeben“, sagt Modera. Er sei zuversichtlich, dass bei der Übergabe des Gebäudes im Herbst 2022 das Primärversorgungszentrum in Betrieb gehen könne. Die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) würde ein solches Zentrum begrüßen: „Wir sind zwar weit weg von einem Ärztemangel, aber dadurch, dass wir ständig wachsen, hätten wir am Harter Plateau durchaus Bedarf.“ Das Primärversorgungszentrum soll auch bei einem Gipfel mit den Leondinger Ärzten, den die Stadt dieses Jahr veranstalten will, Thema sein: „Wir werden uns darüber hinaus damit beschäftigen, wo sich die Versorgung hin entwickelt und was die Ärzte brauchen.“

Fortschritte in Traun

In Traun hingegen steht die Suche nach einem passenden Grundstück für das geplante Primärversorgungszentrum kurz vor dem Abschluss, zwei potenzielle Flächen sind noch im Rennen. „In den nächsten Wochen werden die letzten Details ausgebügelt“, sagt der Trauner Allgemeinmediziner und Notarzt Johann Jagersberger, der mit sieben Kollegen das Zentrum eröffnen will. Geplant ist, Mitte des Jahres mit dem Bau zu starten.

Aus Sicht der Österreichischen Gesundheitskasse sind sowohl Leonding als auch Traun sehr gut geeignete Standorte für Primärversorgungszentren, wie es von zuständiger Stelle heißt. So soll in beiden Städten ein solches entstehen. (jp)