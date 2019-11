Premierensieg für Lukatsch beim Pesenbachtallauf

Die Wolken am Himmel konnten die gute Laune der Läufer beim 33. Pesenbachtallauf nicht trüben: 279 Sportler liefen am Samstag zu Höchstleistungen auf.

Und es gab auch eine Premiere zu feiern: So kam dieses Mal Rafael Lukatsch mit einer Zeit von 40:42,94 Minuten erstmals als Schnellster ins Ziel. Damit verwies er Franz Simon Mayrhofer (40:53,99 Minuten) und Martin Enzenberger (41:12,89 Minuten) auf die Plätze zwei und drei.

In der Damenwertung holte sich Susanne Aumair (46:04,33 Minuten) auf der elf Kilometer langen Strecke den Sieg. Dahinter folgten Sandra Keplinger (47:28,17 Minuten) und Christina Kastner (48:23,17 Minuten).

Sportlicher Nachwuchs

Am Vormittag zeigte bereits der sportliche Nachwuchs, was er alles kann: 185 Teilnehmer, im Alter zwischen drei und 16 Jahren, traten beim Kinderlauf an und holten sich bei der Siegerehrung die begehrten Finishersackerl.

Von ihrer besten Seite präsentierten sich auch die 66 Feldkirchner Gemeindebürger, die bei der Gemeindemeisterschaft den Titel holen wollten. Bei den Damen konnte sich letztlich Simone Wögerbauer (51:14,81 Minuten) vor Claudia Stirmayr und Marianne Wiesinger durchsetzen. Bei den Herren durfte sich Daniel Hartl (42:16,11 Minuten) über den Titel "schnellster Feldkirchner" freuen. Auf den Plätzen dahinter reihten sich Michael Rechberger und Michael Nigl ein.

Grund zum Jubeln gab es zudem bei der FF Feldkirchen, die sich in der Mannschaftswertung der Feuerwehren vor der Feuerwehr Bad Mühllacken und FF Altenberg durchsetzen konnte.