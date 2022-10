Premiere für "Piefke-Abend"

In Kooperation mit dem Verein Arcobaleno in der Friedhofstraße in Linz wurde bei Currywurst, Lakritz und Wackelpudding ein geselliger Deutschland-Abend gefeiert, wie Obmann Christian Trübenbach zufrieden bilanziert. Neben Deutschen aus Linz und anderen Städten Oberösterreichs konnte der Verein auch viele Menschen anderer Nationalitäten begrüßen. Der nächste offene Stammtisch ist für 8. November geplant. www.piefkeandfriends.at