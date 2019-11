Premiere für Motel One auf dem Linzer Hauptplatz

Bild: Motel One

Wo früher die Oberbank-Filiale zu Hause war, ist jetzt die Hotelgruppe eingezogen. Ein Haus, das besonders ist, wie Dieter Müller, CEO und Gründer von Motel One, sagt. Und bei dem man sich gestalterisch von der Stadt hat inspirieren lassen. Denn im Inneren schmücken industrielle Designobjekte das Haus, wobei Unikate aus der Vergangenheit hier auf modernste Einzelstücke treffen.

Städteurlauber wie Geschäftsreisende hat das Motel One im Visier, die Zimmer kosten ab 79 Euro pro Nacht. Das Haus verfügt zudem über eine sogenannte „Radlstube“, in der private Meetings abgehalten oder in Ruhe gearbeitet werden kann. Inspiriert ist diese „Werkstatt“ vom Donau-Radweg, Klingeln, Satteltaschen und Räder sind dekorative Fahrradelemente.

Auch für das Motel One auf dem Linzer Hauptplatz hat das Unternehmen mit lokalen Künstlern zusammengearbeitet. Die Illustratorin katuuschka hat persönliche Einblicke und Alltagszenen ihrer Heimatstadt hier verewigt. Der österreichische Streetart-Künstler „SKIRL_“ hat die Donau, ihre Wellen, die Brücken (!) und die Industrieschlote großflächig in der One Lounge verewigt.

Seine Kunst ist auch in den Zimmer zu erleben. Ein 170 Quadratmeter großes Werk von“ SKIRL_“ wurde anschließend in 111 Stücke geteilt, womit in jedem Hotelzimmer ein Originalwerk des Künstlers bereichert.

Auf den Hauptplatz und das Alte Rathaus hat das neue Motel One einen „beeindruckenden Blick über den besten Platz der Stadt“, so CEO Müller. 7,5 Millionen Euro hat die Hotelkette in das Projekt im Zentrum der Stadt investiert, das vom Linzer Unternehmen RoomBus entwickelt wurde.