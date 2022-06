Preissteigerungen bereiten der GWG Sorgen, aber Mieten sollen stabil bleiben

So groß die Zufriedenheit der überwiegenden Mehrheit ihrer Mieterinnen und Mieter laut einer aktuellen Umfrage auch ist, so sehen die Verantwortlichen der GWG der Stadt Linz den allgemeinen Preisdruck mit großer Sorge. Die Verteuerungen bei den Baustoffen würden sich logischerweise auf neue Projekte auswirken.

Man versuche aber, lenkend einzugreifen, damit durch Förderungen die Mieten "halbwegs stabil" gehalten werden können, sagten gestern die Geschäftsführer Wolfgang Pfeil und Nikolaus Stadler. Bei den Betriebskosten werde es aber garantiert zu Steigerungen kommen, dies werde sich angesichts der steigenden Energiepreise nicht verhindern lassen. 90 Prozent der Wohnungen sind übrigens an die Fernwärme angeschlossen. Das ist zwar nachhaltiger, wird aber auch teurer.

"20 Prozent unter Marktniveau"

Für den gemeinnützigen Wohnbauträger, der rund 20.000 Wohnungen in Linz anbietet, ist es da ein schwacher Trost, dass man hinsichtlich der Leistbarkeit bei den Kunden punkten könne (auch ein Detail der Mieterbefragung). "Wir liegen bei den Mieten aktuell 20 Prozent unter dem Marktniveau", sagte Pfeil.

Die Mieterbefragung, an der von 8000 mittels Stichprobe ausgewählten Kunden 1153 teilgenommen haben, bildet die Grundlage für das "Strategieprojekt GWG 2030". Dafür müsse man die Herausforderungen der Zeit erkennen und Angebote anpassen, ist sich Stadtrat Dietmar Prammer (SP) seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender bewusst. Dass es dabei nicht nur um die Mietpreise geht, zeigt die Umfrage auch. Denn Wohnen habe auch viel mit Wohlfühlen zu tun, und da stehen Loggia oder Balkon, ein Lift und Barrierefreiheit sowie ein eigener Autoabstellplatz bei den Mietern hoch im Kurs.

Die Nachhaltigkeit wird als wichtiges Thema gesehen, vor allem in der Frage der Energieerzeugung. Photovoltaikanlagen würden nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Sanierungen bestehender Wohnbauten vermehrt errichtet. Grundsätzlich würden sich die Menschen auch mehr Dachgärten und Dach- bzw. Fassadenbegrünungen, Ladestationen für die E-Mobilität oder Carsharing-Angebote im Stadtteil wünschen. Mit anmietbaren Räumlichkeiten in Wohnanlagen soll auch dem Bedarf an Homeoffice Rechnung getragen werden.

"Viele junge, viele ältere Mieter"

Als entscheidend erachtet Andreas Kattnigg, der extern das Strategieprojekt begleitet, dass man auf den Mix der Mieter Rücksicht nehme. Es gebe viele junge Menschen in GWG-Wohnungen, aber auch genauso viele ältere Mieter. Kritik gab es gestern von Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP), er bemängelt, dass das Thema Hausordnungsverstöße unter den Teppich gekehrt werde.

Übrigens: Die durchschnittliche Größe einer GWG-Wohnung beträgt 61 Quadratmeter. Wiewohl jüngere Menschen zum Einstieg kleinere Wohnungen bevorzugen würden, zeige sich, dass heute oft nur eine Person auf 60 Quadratmetern lebt, wo früher bis zu vier Menschen gewohnt haben. (rgr)