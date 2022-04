Preisschilder vertauscht: Polizei fasste Betrüger

Die beiden Bosnier im Alter von 24 und 26 Jahren hatten mehrmals das Kassenpersonal in einem Geschäft in Steyr getäuscht. Sie klebten die Preisschilder billiger Artikel auf hochpreisige Waren und zahlten dadurch einen niedrigeren Preis. Einen Teil ihrer Beute verkauften die beiden dann unter Aliasnamen zu weitaus höheren Preisen auf einem Onlineportal. Dem Geschäft in Steyr entstand einen Schaden von fast 2000 Euro.

Bei einer freiwilligen Nachschau stellten Polizeibeamte noch acht Artikel – darunter Jacken, Hosen und einen Rucksack – an der Wohnadresse der Brüder sicher. Die Männer legten ein umfassendes Geständnis ab. Sie gaben an, dass sie die Markenwaren günstig für den Eigenbedarf erwerben wollten, der Verkauf über das Online-Portal sei zweitrangig gewesen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft werden erstattet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.