Dietmar Prammer wird heute als achter Linzer Bürgermeister angelobt

Heute wird es offiziell: Dietmar Prammer (SP) wird der achte Bürgermeister von Linz in der Zweiten Republik. Er tritt somit, nach der Angelobung durch Landeshauptmann Thomas Stelzer, die Nachfolge von Klaus Luger an.

Danach wird die zwischenzeitliche Stadträtin Tina Blöchl wieder als Vizebürgermeisterin angelobt und die Reihenfolge der Vizebürgermeister neu festgelegt. Karin Hörzing wird wieder erste Vizebürgermeisterin. Sie übernimmt das Amt von Prammer, dem sie während der Bürgermeisterwahl den Vortritt gelassen hat. Schon zuvor werden die neuen Gemeinderäte angelobt – die OÖN haben ausführlich berichtet – sowie der neue Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber. Nach Prammers Antrittsrede geht die Gemeinderatssitzung los.

Viele Anträge in erster Sitzung im neuen Jahr

16 Anträge wurden eingereicht, darunter jener der FP zur Einhaltung des Landesgesetzes bezüglich Kreuzen in Schulen. Ebenso jener der VP, die eine Mehrheit dafür sucht, dass die Stadt mit der Besitzerin der Liegenschaft des ehemaligen "Wienerwald" am Freinberg in Kaufverhandlungen tritt.

Die meisten Anträge haben die Neos gestellt (vor den Grünen mit drei) – darunter jener, die "freiwilligen Subventionen", die von den Stadtsenatsmitgliedern "nach Bedarf verteilt werden können", zu evaluieren und anzupassen, sagt Antragsteller Georg Redlhammer. 17,2 Millionen Euro seien 2023 verteilt worden. Hier müsse der Sparstift angesetzt werden.

Manfred Wolf

