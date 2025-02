Prammer angelobt: "Linz ist eine Stadt, die zusammenhält und niemanden im Stich lässt"

Der erste Teil der heutigen Linzer Gemeinderatssitzung war formell und feierlich. Nach der geschlagenen Bürgermeisterwahl hat Landeshauptmann Thomas Stelzer den Wahlsieger Dietmar Prammer (SP) als neuen Linzer Bürgermeister angelobt. Zahlreiche Ehrengäste wohnten der kurzen Zeremonie bei. Neben Stelzer waren SP-Landesrat Michael Lindner, der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SP) und Landesamtsdirektor Thomas Schäffer dabei. Letzterer hatte die Aufgabe, die Gelöbnisformel vorzutragen.

Auf der Besuchergalerie fanden sich hohe Vertreter der Unternehmensgruppe Linz, wie Linz AG-Generaldirektor Erich Haider, ehemalige Regierungsmitglieder wie Ex-Bürgermeister Franz Dobusch und Ex-Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal (beide SP) und die Familie von Prammer und anderen Neugewählten ein. Denn Prammer war nicht der einzige, der ein neues Amt antrat.

Tina Blöchl wurde als Vizebürgermeisterin angelobt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zahlreiche Rochaden im Gemeinderat

Wie berichtet, wurde Gemeinderat Thomas Gegenhuber zum neuen Wirtschaftsstadtrat gewählt, aus Stadträtin Tina Blöchl wurde wieder eine Vizebürgermeisterin, Werner Pfeffer von der FPÖ und Julia Mandlmayr von den Grünen wurden wieder zu Gemeinderäten, beide hatten auf ihre Mandat verzichtet, um den Stadträten Michael Raml und Eva Schobesberger die Kandidatur für das Bürgermeisteramt zu ermöglichen. Neu im Gemeinderat sind seit heute auch Brita Piovesan von der Liste Linzplus und Karin Leitner von der SPÖ. Wieder im Gemeinderat sind Daniel Höllinger und Georg Hubmann, beide ebenfalls von der SPÖ.

Landeshauptmann Stelzer gratuliert Bürgermeister Prammer Bild: Volker Weihbold

"Industrie und Klimaschutz unter einen Hut bringen"

In seiner kurzen Ansprache bedankte sich Prammer bei den Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf. Gegenüber Stelzer kündigte er an, an einem Strang ziehen zu wollen. "Eine Zusammenarbeit ist notwendiger denn je", so Prammer, "wenn die Welt aus den Fuge gerät, ist es wichtig, dass wir als Österreich geeint in einer EU aufgestellt sind", sagt Prammer mit Blick auf die Entwicklung in den USA. Als wichtigste Herausforderungen sieht er den Kampf gegen den Klimawandel und die drohenden Deindustrialisierung. "Wir müssen unsere Industrie mit nachhaltiger und leistbarer Energie versorgen. Das ist eine Existenzfrage", so Prammer. Da werde wir auch mit der Bundesregierung zusammenarbeiten müssen, egal wie sie aussehe. "Linz wird weiterhin eine Stadt der Solidarität, der Offenheit und der Kultur sein. Eine Stadt der Wissenschaft und Bildung."

Auch zur Digitaluni IT:U äußert sich Prammer kurz. Es brauche einen neuen und besseren Standort und der werde in Linz sein.

Stelzer setzt auf konstruktive Zusammenarbeit

Stelzer gratulierte Prammer zur Wahl. "Ich setze auf gute und konstruktive Zusammenarbeit. Die gemeinsamen Herausforderungen sind jedenfalls groß und bedeutend genug, um das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Das ist in den letzten Jahren gut gelungen und von meiner Seite soll es auch so bleiben“.

Über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten will auch das VP-Regierungsteam. "Es geht letztlich immer nur darum, was die Politik für die Bürger tun kann. Daher: Unsere Hände sind ausgestreckt - arbeiten wir gemeinsam für ein besseres Linz", sagen Vizebürgermeister Martin Hajart und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

