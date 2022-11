Potenziell tödliche Pilzausbeute im Neuen Rathaus aussortiert

Am 31. Oktober fand die letzte Pilzberatung der Stadt Linz im Neuen Rathaus statt. In manchen Fällen war die Beratungstätigkeit sogar lebensrettend. So hatten Schwammerlsucher beispielsweise einen giftigen grünen Knollenblätterpilz oder ebenso todbringende Grüne Schwefelköpfe dabei. Auch ein hochgiftiger Pantherpilz sowie einige gelbe Knollenblätterpilze waren unter den Funden. "Die Tätigkeit der Linzer Pilzberatung kann also, wie man sieht, nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).

Vorsicht nach dem ersten Frost

Angesichts der sinkenden Temperaturen ist Vorsicht geboten, auch wenn immer noch Pilze in den Wäldern rund um Linz gefunden werden. Durch das Gefrieren und Auftauen kann sich nämlich die chemische Zusammensetzung der Pilze bzw. der darin erhaltenen Proteine ändern. Ein Verzehr würde zu groben Magenbeschwerden führen.