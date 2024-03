Porträts in der Fotogalerie hoch über Linz

Mit dem Einzug der Handys hat das "Selfie" einen bis dahin nicht gekannten Stellenwert erfahren. Das Selbstporträt begegnet uns an allen Ecken und Enden.

Der Blick in menschliche Gesichter ist seit jeher faszinierend, weil er vieles hinter der Fassade sichtbar macht, das Innerste des Porträtierten freizulegen vermag. Diesem Spannungsfeld widmet sich die erste Ausstellung des heurigen Jahres in der Hartlauer Fotogalerie auf dem Pöstlingberg. "Du. und ich." lautet der Titel der Schau, die Porträts und Selbstporträts gegenüberstellt, Darsteller und Selbstdarsteller in den Fokus rückt.

"Same but different" hat Lea Habichler dieses "Doppelporträt" genannt. Bild: Lea Habichler

Das Thema der neuesten Ausstellung ist ganz bewusst breit gefasst worden, sagt Kurator Chris Hinterobermaier. Es reicht vom Close-up bis zum Ganzkörperporträt. "Wir wollen das Thema vielschichtig ergründen, den Porträtfotografie ist auch ein Spiel mit Rollenbildern, mit Erwartungen, mit Wünschen und Sehnsüchten", so Hinterobermaier.

"Tell me a story" steht als Titel unter diesem inszenierten Porträtbild. Bild: Denis Borovskikh

Die Ausstellung in der Hartlauer Fotogalerie ist bis 28. April mit diesen in jeder Form inszenierten Bildern zu sehen. Geöffnet ist das Haus unterhalb der Pöstlingbergkirche jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 11 bis 19 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.