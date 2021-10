Pop-up: Zweite Chance für Bergsportartikel

LINZ. Eine Jacke, die einfach nicht mehr passt. Kletterausrüstung, die ungenutzt daheim herumliegt. Skischuhe, die schon lange keinen Schnee mehr gesehen haben: Warum nicht mit dem einen oder anderen guten Stück, das man selber nicht mehr braucht, jemandem eine Freude machen, fragt der Linzer Alpenverein. Und liefert auch gleich mit seinem Pop-up-Store für Secondhand-Bergsportware eine Plattform, wo Interessierte ihre "Überbleibsel" an den Mann bzw. die Frau bringen können.

Unter dem Namen "Bring & Buy" wird dort die Nachhaltigkeit, die dem Verein ein wichtiges Anliegen ist – so werden etwa auch Touren angeboten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind – verstärkt in den Fokus gerückt. Platz findet der Pop-up-Store von 18. bis 22. Oktober im 1. Stock des LinzAlpin-Centers in der Gstöttnerhofstraße 8, jeweils zu den Büro-Öffnungszeiten (Montag und Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr).

Die Annahme der Ware erfolgt davor, von 11. bis 15. Oktober. Gesucht wird Bergsportausrüstung in allen Variationen (in gutem bis neuwertigem Zustand, nicht älter als fünf Jahre bzw. dem aktuellen Stand der Technik entsprechend), von Rucksäcken bis zur Zwischensicherung. 20 Prozent des Erlöses werden für die Abwicklung einbehalten (mindestens fünf Euro). Mehr Infos: www.alpenverein.at