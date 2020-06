Pop-up-Store startet mit der "Nähküche"

Das ist das Credo der "Nähküche", die sich seit gestern im Herzen von Linz präsentieren kann. Möglich macht dies der neue Pop-up-Store des "Innovationshauptplatzes". Start-ups, Unternehmen, Vereinen und diversen anderen Organisationen wird hier die Möglichkeit geboten, sich einen Monat lang kostenlos zu präsentieren.

Im Juni können einem breiten Publikum somit die Prinzipien der seit 2012 bestehenden "Nähküche" nähergebracht werden. Seit knapp vier Jahren gibt es die Gemeinschaftswerkstatt in der Langgasse in Linz, wo das Team gemeinsam, aber selbstbestimmt arbeitet. Während der Wochen auf dem Hauptplatz werden an Samstagen auch offene Nähküchen sowie Mini-Workshops angeboten. Heuer werden fünf Monate im Pop-up-Store vergeben. Bewerben kann man sich über die Plattform www.innovationshauptplatz.linz.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.