Polnischer Fahrzeug-Dieb im Bezirk Urfahr-Umgebung festgenommen

Ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger, welcher mit einem europäischen Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war, konnte vom Landeskriminalamt OÖ von den Fahndungsbeamten festgenommen werden. Der Pole wurde 2019 von einem polnischen Gericht zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten wegen Verkaufs von gestohlenen Fahrzeugteilen verurteilt. Der Mann, der gemeinsam mit seiner Frau in Warschau eine Werkstätte besitzt, soll dort gestohlene Fahrzeuge in Einzelteile zerlegt und anschließend über verschiedene Internetplattformen gewinnbringend verkauft haben. Mit seiner polnischen Transportfirma lieferte er die gestohlenen Fahrzeugteile zu verschiedenen Abnehmern bis nach Italien. Heute gegen 8:30 Uhr gelang es den Zielfahndern, den Gesuchten in Oberneukirchen festzunehmen - er wurde in die Justizanstalt Linz zur Verhängung der Auslieferungshaft eingeliefert.