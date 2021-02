Polizisten attackiert

Laut Polizei hatte der Mann seine Ex-Lebensgefährtin bereits am Mittwoch bedroht. Daraufhin wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Doch einen Tag später wurde die 29-Jährige wieder bei der Polizei vorstellig: Er höre mit den Drohbotschaften per SMS nicht auf. Auch die Beamten erhielten von dem 37-Jährigen wilde Drohbotschaften.

Die Staatsanwaltschaft Linz erließ daraufhin einen Haftbefehl. Der Mann wurde festgenommen und zunächst in das Polizeianhaltezentrum gebracht und dann in die Justizanstalt Linz überstellt. Beim Aussteigen aus dem Arrestantenwagen griff er dann die Polizisten an, die den 37-Jährigen aber überwältigen konnten.

