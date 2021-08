Polizist von Frau gebissen

Gegen 4.45 Uhr attackierte eine 26-jährige Kroatin zwei Männer und verletzte einen 19-jährigen Landsmann. Während des Einsatzes versuchte die 26-Jährige, sich der Polizeigewalt zu entziehen und biss einen der Beamten in den Unterarm. Sie wurde verhaftet und in das Polizeianhaltezentrum in Linz gebracht.