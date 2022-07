Polizeinotruf blockiert: Linzer festgenommen

Mit unterschiedlichen Telefonnummern wählte der 38-Jährige am Freitagabend immer wieder den Notruf, wodurch eine Leitung laut Polizei fast durchgehend blockiert war. Gegen 20 Uhr konnten die Polizisten den Mann in einer Telefonzelle am Hauptbahnhof ausfindig machen.

Das Telefonat war erst beendet, als die Beamten dem Störenfried den Telefonhörer aus der Hand nahmen. Weil er sich anschließend aggressiv verhielt und bedrohlich gestikulierte, wurde der Mann festgenommen und ins Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird angezeigt.