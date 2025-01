Polizeigebäude in der Nietzschestraße muss saniert werden

Fix ist im Moment nur, dass das Gebäude an der Nietzschestraße saniert werden muss.

Es ist das markanteste Gebäude in der Nietzschestraße: die nach den Plänen des Architekten Karl Rebhahn erbaute Polizeidirektion Linz. Mit nun 44 Jahren Nutzungszeit ist es allerdings in die Jahre gekommen. Darum stecken die Verantwortlichen des Innenministeriums in Wien und der Landespolizeidirektion Oberösterreich schon seit längerer Zeit die Köpfe zusammen, um eine Bedarfsplanung für eine Sanierung beziehungsweise eines Umbaus des Gebäudes zu erstellen.