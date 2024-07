Polizeieinsatz in Traun: Zahlreiche Anzeigen in der Tuning-Szene

Quietschende Reifen, heulende Motoren, wilde Fahrmanöver und laute Musik: Nicht gerade unauffällig hat sich eine Gruppe von Auto-Fans am späten Samstagabend an einem Parkplatz entlang der Wiener Bundesstraße verhalten. Mehrere Anrainer hatten wegen Lärmbelästigung den Polizei-Notruf gewählt, die Exekutive rückte gegen 23:15 Uhr zu Intensivkontrollen an.

Im Laufe der Amtshandlung kamen immer weitere Menschen hinzu, bis sich Trauben von rund 50 Personen rund um die Beamten gebildet hatten und Kontrollen kaum mehr möglich waren. Zeitgleich provozierten einige Autofreaks mit Drifts und anderen auffälligen Fahrweisen. Das Areal wurde gesperrt und die abfahrenden Boliden einzeln kontrolliert. Gut eineinhalb Stunden dauerte es, bis sich der Parkplatz geleert hatte.

Die Bilanz des Einsatzes: Es wurden insgesamt sechs Kennzeichen abgenommen, eine Anzeige wegen Anstandsverletzung, fünf Anzeigen wegen Lärmerregung, 20 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung und ein Organmandat wurden ausgestellt. Zwei Lenker erhielten eine Vorführung zurbesonderen Überprüfung ihres fahrbaren Untersatzes, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

