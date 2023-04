Polizei zog Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Vormittag gelangte eine telefonische Anzeige bei der Polizei ein, wonach in einem abgestellten Lkw in Haid Drogen konsumiert würden.

Streifenpolizisten fanden schließlich den Lenker, einen 40-jährigen Slowaken. Weil sich bei der Fahrzeugkontrolle Symptome von Drogenkonsum zeigten, musste der Mann zur klinische Untersuchung, wo die Amtsärztin seine Fahruntauglichkeit feststellte. Der Lenker musste seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Als am Nachmittag sein Vorgesetzter, ein 27-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land, die Fahrzeugschlüssel abholen wollte, schöpften die Beamten auch bei ihm Verdacht. Wiederum stellte die Amtsärztin die Fahruntauglichkeit fest. Beide Lenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

