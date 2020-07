Polizei sucht gewalttätigen Jugendlichen

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr in der Unionstraße in Linz. Ein 18-Jähriger aus Linz befand sich am Heimweg, als er von dem Unbekannten gestoßen und um Zigaretten gebeten wurde. Als ihm der Linzer zwei Zigaretten gab, fragte der Unbekannte abermals nach Tabakwaren.

Nachdem der 18-Jährige ablehnte, schlug ihm der Täter mehrmals ins Gesicht, packte ihn an der Hüfte und warf ihn über die Schulter. Als er am Boden lag, trat ihm der Täter ins Gesicht und flüchtete. Der 18-Jährige begab sich mit schweren Verletzungen selbstständig in das Unfallkrankenhaus Linz.

Der Täter ist laut Beschreibung ein etwa 180 cm großer und schlanker Mann, vermutlich südländischer Herkunft und 16-17 Jahre alt. Die Polizeiinspektion Lenaupark bittet unter der Telefonnummer 0591334587100 um Hinweise, die zur Täterausforschung beitragen könnten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.