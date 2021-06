Polizei forschte Heroin-Dealer aus

Der 30-jährige Russe aus Linz wird beschuldigt, von Ende 2019 bis Anfang März 2021 in Linz und Steyr insgesamt 1,2 Kg Heroinverkauft zu haben. Die Drogen soll er sich mehrmals in Wien besorgt haben.

25-Jährige und 23-Jähriger sollen geholfen haben

Die Polizei berichtete am Donnerstag zudem, dass eine 25-jährige Linzerin und ein 23-jähriger Serbe aus Linz ausgeforscht werden konnten, die dem 30-Jährigen bei seinen Geschäften geholfen haben sollen. "Ebenso konnten sechs Subverteiler ermittelt werden, welche das Heroin in Linz und Steyr verkauften", hieß es außerdem in einer Presseaussendung.

Der 30-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Er wird so wie die weiteren Beschuldigten und auch Abnehmer der Staatsanwaltschaft angezeigt.