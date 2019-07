Polizei fand zwei Cannabis-Aufzuchtanlagen

Die Beamten fanden bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 37-Jährigen in Neuhofen an der Krems eine Growanlage zum Anbau von Cannabispflanzen, sowie LSD, XTC-Tabletten und Amphetamine. Außerdem entdeckten die Polizisten dort ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichen. Der Mann wird beschuldigt, die Anlage seit etwa drei Jahren betrieben zu haben. Er wird angezeigt.

Ebenso stieß die Polizei in Haid bei Ansfelden in einer Wohnung auf eine derartige Anlage. Die Beamten waren am Dienstag spät Abends wegen Lärm in die Wohnung gerufen worden. Sie bemerkten starken Cannabisgeruch und fanden daraufhin die Aufzuchtanlage. Es folgte eine Hausdurchsuchung, bei der die Exekutive zehn Hanfpflanzen inklusive Blüten und verschiedene Drogen-Utensilien entdeckten. Die Polizisten stellten auch zwei Päckchen mit noch unbekanntem weißen Pulver sicher. Die Einvernahmen der Beschuldigten, ein 28-Jähriger und eine 27-Jährige, konnten noch nicht vorgenommen werden. Die Polizeiinspektion Ansfelden muss noch weitere Erhebungen durchführen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.