Pokémon-Jagd wieder in Linz

Nach dem erfolgreichen Pokémon Go Geburtstagsfest im Sommer des vergangenen Jahres, werden 3000 Spielende in Linz zur Pokémon Go Tour erwartet.

Am Samstag, 26. Februar, legt sich von 10 bis 17 Uhr eine virtuelle Welt über die Stadt. Das wird den „Jagdtrieb“ der Pokémon-Fans entfachen, die in Linz auf Punktejagd gehen werden. Die Landeshauptstadt ist neben Berlin, Warschau oder London eine von 14 ausgewählten Städten Europas, in denen das Event stattfindet.

Die Spielfläche ist mitten im Zentrum zwischen City-Park und Lentos Kunstmuseum. „Wir freuen uns erneut unserer Community einen Anlaufpunkt in der einmaligen Stadtkulisse von Linz bieten zu können. Die Zusammenarbeit mit und Gastfreundschaft der Stadt bilden eine solide Grundlage für hoffentlich zahlreiche weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft", erklärt Lena Cillis, Marketing Manager Live-Events für Pokémon Go bei Niantic, Inc.

Auch in Linz freut man sich über den neuerlichen Pokémon-Event. Immerhin wird nicht nur die Innenstadt von den Spielenden belebt, gleichzeitig besuchen sie auch Geschäfte und Lokale. Einmal mehr ist die Stadt ein Hub für Technologie und Begegnung. Die Teilnehmenden würden nicht nur spielen, sondern dabei auch die Stadt kennenlernen, sagt der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner.

Gemeinsam mit dem Oberösterreich Tourismus und der Stadt Linz bemüht sich der Linz Tourismus seit Jahren um eine langfristige Partnerschaft mit Niantic, um die Pokémon GoEvents in Linz zu etablieren. Daher ist die Freude groß, dass es immer wieder Anknüpfungspunkte gibt. Johannes Auer, beim Oberösterreich Tourismus zuständig für Marktmanagement sowie Digitalisierung und begeisterter Pokémon Go-Spieler erklärt: „Das schillernde Pokémon im Mural Harbor oder die ,goldene Wandernadel‘ für den Gipfelsieg: Das spielerische Entdecken und Erobern neuer Orte liegt uns Menschen im Blut.“