Platznot: Tierheim sucht dringend Betreuer für Igel

Im Linzer Tierheim stapeln sich die Kisten: Umzugskartons sind es aber keine. Sondern provisorische Unterbringungen für die Igel, die dort betreut werden.

Rund 400 waren es diese Saison schon, aktuell sind es an die 100 Stacheltiere, die Pflege brauchen. Pro Tag trudeln rund 15 bis 20 neue Schützlinge ein. "Unsere Platzkapazitäten sind erschöpft, aber wir wollen niemanden wegschicken", sagt Tierheimleiterin Bettina Hubner. Deshalb ist das Tierheim-Team nun händeringend auf der Suche nach Menschen, die bereits erstversorgte Igel übernehmen und zuhause weiter betreuen – dafür wurde sogar ein eigener Aufruf auf Facebook gestartet. Darüber hinaus sind Boxen- und Futterspenden herzlich willkommen.

Mit der Versorgung der Igel – vom Füttern übers Ausmisten bis zum täglichen Wiegen – ist ein Mitarbeiter des Tierheims fast den ganzen Tag beschäftigt. Und das in Zeiten, in denen es an Arbeit im auch sonst gut gefüllten Tierheim ohnehin nicht mangelt. Die anderen Tiere, darunter rund 150 Katzen, 35 Hunde und 36 Kaninchen, wollen schließlich ebenso versorgt werden. Der Zustrom ist auch in diesem Bereich groß. Ein Grund dafür: Tierbesitzer, die ihre in der Coronakrise oft spontan und unüberlegt angeschafften Tiere im Tierheim abgeben.

"Die Wildtierversorgung ist da einfach ein enormer zusätzlicher Aufwand", weiß Hubner. Vergangene Saison wurden knapp 1000 Igel aufgepäppelt und an private Helfer weitervermittelt. Zum Teil bringen jene Igel-Babys, die im Tierheim versorgt werden, nur 100 bis 120 Gramm auf die Waage, um den Winterschlaf gut überstehen zu können, müssten es an die 600 Gramm sein. Weitergegeben werden die Tiere erst, wenn sie "stabil" sind und gut zunehmen.

Unterstützung mit "Rat und Tat"

Mit deren Übersiedlung in private Überwinterungsplätze ist die Arbeit des Tierheims nicht vorbei. "Wir stehen immer mit Rat und Tat zur Seite, die Igel werden, wenn nötig, auch weiter von uns tierärztlich versorgt", sagt Hubner. Ihr Tipp für die Igel-Betreuung: den Kontakt außerhalb der nötigen Pflegemaßnahmen so gering wie möglich halten. "Igel verlieren schnell die Scheu vor Menschen, das kann zu einer großen Gefahr werden, wenn sie wieder ausgewildert werden."

Interessierte Igel-Pfleger werden gebeten, sich unter Tel. 0732/247887 oder office@tierheim-linz zu melden. (jp)