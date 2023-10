Planquadrat in Linz: Mehr als 70 Anzeigen in einer Nacht

Im Rahmen eines Verkehrsschwerpunkts hatten 14 Polizistinnen und Polizisten verschiedener Inspektionen im Stadtgebiet Kontrollen durchgeführt. Die Bilanz: 55 Alkovortests wurde durchgeführt, davon waren drei positiv. Zudem waren drei Autolenker unter Drogeneinfluss unterwegs.

72 Anzeigen hagelte es wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen, zwei Anträge auf besondere Überprüfung, eine Anzeige wegen fehlender Kindersicherung und drei Organmandate wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung wurden ausgestellt.

Nicht jeder kontrollierte Autofahrer zeigte sich auch kooperativ: So wurde eine Anzeige wegen Ordnungsstörung, eine Anzeige wegen aggressiven Verhaltens sowie zwei Anzeigen wegen Anstandsverletzung ausgestellt, fasste die Landespolizeidirektion am Sonntagnachmittag in einer Aussendung zusammen.

