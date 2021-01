Peter Guschelbauer

Veranstalter, Hagenberg

"Es ist schwierig, etwas über Veranstaltungen zu berichten, wenn es nichts zu berichten gibt." Es klingt ein wenig nach Galgenhumor, was Peter Guschelbauer als Veranstalter von Konzerten und Festivals damit meint, aber es ist seit Monaten seine Realität. Planen, organisieren, verschieben. Das ist nicht unbedingt aufbauend. Im Moment hofft er halt wieder einmal auf Lockerungen in der Corona-Pandemie. Mit der gemeinsam mit Stefan Brunnhofer initiierten Serie von Jazzkonzerten im Kunsthaus Hafenstraße in Linz wird jetzt am 4. März ein neuerlicher Versuch gewagt, das fünfte Jubiläum zu feiern. Ob die Arbeiterkammer in Linz ihre Tore wieder öffnen wird, lässt sich für Guschelbauer nicht abschätzen. "Ich hoffe, dass im März wieder gestartet werden kann, mit Katie Kern hätten wir auch ein Programm im Angebot."

Auch in seinem Wohnort Hagenberg hofft Guschelbauer am 17. März darauf, dass die Konzerte wieder starten können. Gebucht wäre Paul McCandless.

Und wie geht es dem Studiomenschen Guschelbauer? "Er ist zufrieden, auch wenn viele Musiker im Moment nicht über die Grenzen können. Aber sie sind fleißig am Werken." (rgr)