Pläne für neues Marktareal sind in der Zielgeraden

"Es ist ein Projekt, dem man Zeit geben muss", sagt Architekt Martin Urmann über die Erneuerung des Jahrmarktareals auf der Urfahraner Donauseite. Die Botschaft ist klar: Was über Jahrzehnte gewachsen ist, lässt sich nicht über Nacht ändern. Aus dem Asphalt wachsen die Bäume nicht so schnell in den Himmel.