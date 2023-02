Pläne für Nahversorgungszentrum mit Wohnungen und Hotel

An der Forstbergstraße 1 stehen die Zeichen auf Veränderung: Die bestehenden Gebäude sollen abgebrochen, ein ringförmiger Komplex mit Tiefgarage soll an ihrer Stelle entstehen. Das dort geplante Projekt "Wohnen in der Dragoner Allee" geht auf die Urbanica Stadtentwicklungs Gmbh zurück, im Süden soll es künftig vier Geschoße, im Norden drei Geschoße in die Höhe gehen.

Neben einem Lebensmittelhänder in der Erdgeschosszone, soll im nördlichen Bereich (Richtung Kreisverkehr) in den oberen Geschossen ein Hotel mit 50 bis 80 Zimmern und einem Restaurant Platz finden. Im südlichen Bereiche sollen 31 Wohneinheiten entstehen. Der geplante Innenhof soll multifunktional bespielbar sein, auch eine Dachbegrünung ist geplant - ebenso wie die Errichtung einer Tiefgarage.

"Zentrumsnahes Wohnen und Parken"

„In enger Zusammenarbeit mit der Urbanica Stadtentwicklungs Gmbh und der Stadt Enns wird hier ein Projekt realisiert, das zentrumsnahes Wohnen und Parken mit der Steigerung des touristischen Angebots verbindet", sagt Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP). Im Rahmen der Projektentwicklung hätten sich einige gute Ideen für einen barrierefreien Zugang zum Stadtplatz und zur Umgestaltung der Stadteinfahrt an der Wiener Straße ergeben, die sicher weiterverfolgt werden, so der Stadtchef.

Die zur Projektumsetzung notwendigen Verfahren - Änderung des Flächenwidmungsplanes und Erstellung eines Bebauungsplanes - wurden bereits eingeleitet. Die Realisierung wird laut Homepage der Urbanica Stadtentwicklungs Gmbh für 2024/25 angestrebt.

