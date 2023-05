Pkw überschlug sich: 17-Jähriger ohne Führerschein verursachte Unfall in Linz

Am Sonntag kam es gegen 22:44 Uhr in Traun zu einem Unfall, bei dem einer der Lenker keine Lenkberechtigung besaß. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Pkw auf der Böhmerwaldstraße. An der Kreuzung mit der Leondingerstraße beabsichtigte er geradeaus in die Styriastraße zu fahren und querte die Kreuzung. Zur selben Zeit lenkte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land seinen Pkwauf der L1386 Leondingerstraße in Fahrtrichtung Traun. Der 17-Jährige dürfte an der Kreuzung den von rechts kommenden Pkw des 23-Jährigen übersehen haben und kollidierte mit diesem.

Dadurch überschlug sich der Pkw des 23-Jährigen und kam auf der Seite zum Liegen. Der 23-Jährige wurde verletzt und in das UKH nach Linz gebracht. Im Pkw des 17-Jährigen befanden sich drei weitere Insassen, wobei ein 15-Jähriger aus Rumänien verletzt und in ein Linzer Krankenhaus verbracht wurde. Der 17-Jährige wird bei der BH Linz angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper