Pkw-Lenkerin übersah Fußgänger: 49-Jähriger im Spital gestorben

Ein 49-jähriger Fußgänger, der am 30. Oktober auf der Linzer Unionstraße von einem Auto niedergefahren worden war, ist rund drei Wochen nach dem Unfall im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Die 74-jährige Autolenkerin war eigenen Angaben zufolge nur mit 30 km/h unterwegs gewesen, als sie den Linzer, der gerade die Straße querte, mit ihrem Wagen erfasste und zu Boden stieß.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.