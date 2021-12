Pkw-Lenkerin in letzter Minute aus der Donau gerettet

Kurz vor Weihnachten wurden mehrere Linzer Polizisten zu Lebensrettern: Eine 74-jährige Linzerin war um etwa 21.30 Uhr beim Brückenkopf Nord mit ihrem Auto in die Donau geraten. Zeugen alarmierten die Polizei. Zum Glück befand sich eine Streife in unmittelbarer Nähe. Die Polizisten sahen etwa 15 Meter vom Ufer entfernt einen Pkw mit der Motorhaube voran im Wasser treiben. Das Fahrzeug war bereits zur Hälfte versunken, berichtete die Polizei am Freitag. Von einem Zeugen erfuhren sie, dass sich noch eine Frau und ein Hund im Auto befanden. Die Beamten zögerten nicht: Zwei Polizisten sprangen in die Donau und schwammen zum Pkw. Sie versuchten die Türen zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Dabei rissen die Türgriffe aus. Daraufhin prangen noch weitere Kollegen ins Wasser und schwammen nach. Einer konnte mit der Frau Kontakt aufnehmen: Sie öffnete das Fenster mechanisch etwa einen Zentimeter weit, wodurch es den Polizisten gelang, das Fenster komplett nach unten zu drücken. Sie zogen die Frau und den Hund durch das Fenster aus dem Auto und brachten sie ans Ufer. Nur etwa eine Minute später versank das Auto.

Die Gerettete wurde in das Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Die sechs Polizisten, welche ins Wasser gesprungen waren, waren danach durch den Einsatz sehr erschöpft, so die Polizei am Freitag.