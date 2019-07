Pkw-Lenker verwechselte Gas- mit Bremspedal

Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw in Traun auf der Leondingerstraße in Fahrtrichtung B1. Als er nach links zum Parkplatz vor einer Apotheke einbog, dürfte er das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben und stieß gegen die Hausmauer der Apotheke.

Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht. In der Apotheke wurden keine Personen verletzt.