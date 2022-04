Pkw-Lenker fuhr beim Ausparken Fußgänger an

Ein 47-Jähriger dürfte beim Ausparken seines Firmenwagens einen 61-jährigen Fußgänger übersehen haben. Beim Reversieren touchierte der Wagen den Passanten. Er wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es erst kürzlich im Innviertel gekommen. Eine 66-Jährige hatte beim Ausparken einen jungen Fahrradfahrer übersehen und den Burschen mit ihrem Pkw erfasst. Sie meldete sich erst Tage später bei der Polizei – die OÖN berichteten.