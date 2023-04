Pkw landete nach Überschlag auf Straßenbahngleisen

Ein missglückter Fahrstreifenwechsel führte am Mittwoch gegen neun Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Linz: Ein 18-jähriger Linzer, der mit seinem Pkw auf der Wiener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war, wollte von rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und dürfte sich dabei verschätzt haben.

Er kollidierte mit dem Pkw eines 58-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich der Wagen des 58-Jährigen mehrmals, bevor er auf der Seite liegend auf den Straßenbahngleisen zu liegen kam.

Der 58-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Durch den Unfall kam es zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

