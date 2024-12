Pkw bei Unfall in Niederneukirchen in Wiese geschleudert

Blaulichtorganisationen eilten am Samstag um die Mittagszeit zu einem Einsatz an der Wolfener Straße im Gemeindegebiet von Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land): An einer Kreuzung waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Pkws zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass eines der beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn in eine Wiese geschleudert wurde und dort neben einem Firmenkomplex seitlich zum Liegen kam.

Zwei Feuerwehren, Polizei, Rettung und Notarzt waren vor Ort. Bild: www.fotokerschi.at

Neben den Feuerwehren Hofkirchen im Traunkreis und Niederneukirchen wurden auch der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber zum Einsatzort alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die Verletzten nicht per Helikopter, sondern mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht, um dort weiter medizinisch versorgt zu werden.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um einen vierbeinigen Unfallbeteiligten. Bild: www.fotokerschi.at

Hund in Sicherheit gebracht

Auch eines vierbeinigen Unfallbeteiligten nahmen sich die Helfer an: Ein Hund, der den Zusammenstoß unverletzt überstanden hatte, wurde von Feuerwehrleuten umsorgt und in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr übernahm neben der Personenrettung auch die Sicherung der Unfallstelle und unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.