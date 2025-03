Piratenball enterte die neue Festung

Ausverkauftes Haus, beste Stimmung und ein mehr als zufriedenes Organisationsteam: Das ist die Bilanz des Piratenballs 2025, der am Samstag erstmals in der Linzer Tabakfabrik stattfand. Es war die Fortsetzung der Tradition in einer neuen Location, die von den 1700 kostümierten Besuchern bestens angenommen wurde. In der Lösehalle wurde gefeiert, getrunken und getanzt bis in die frühen Morgenstunden.

Mit Veränderungen ist es oft nicht so einfach – denn was gewohnt ist, verlässt man nicht so leicht. Im Gegenteil: Man will es gerne weiter so haben, wie man es kannte. Der Piratenball und damit in erster Linie der veranstaltende Ruderverein Ister mussten sich aber nach Jahrzehnten im Linzer Posthof um eine neue Bleibe umschauen. Dass sie in akzeptabler Nähe des bekannten Ortes gefunden wurde, erwies sich dabei als Glücksfall. Nach der Premiere in der Tabakfabrik steht fest: Der Ortswechsel ist gelungen, der Piratenball hat auch bei seiner 66. Auflage das gebracht, was sich die Besucherinnen und Besucher zum Faschingsfinale erwartet haben.

Buntes Bild

Die Lösehalle gab ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Bild ab. Das lag nicht nur an den gewohnt einfallsreichen und mitunter aufwendig produzierten Verkleidungen der Besucherinnen und Besucher. Die verschiedenen Bars und Stages mit vielfältiger Musik ergaben ein mitreißendes, stimmungsvolles Ambiente, auf das die Verantwortlichen gehofft hatten.

Mario Gebetshuber, Clemens Korous, Alex Weigl, Peter Ölsinger, Adrian Reininger, Fabian Gilhofer, Ruben Griesfelder, Gerhard Eder, Berndt Papinski (v.l.) Bild: RV Ister

Ister-Präsident Alexander Weigl bedankte sich nicht nur bei den Besuchern, die dem Piratenball die Treue gehalten hatten, sondern vor allem auch bei jenen 100 freiwilligen Helfern des Vereins, die für eine reibungslose Organisation gesorgt hatten. "Es ist nicht selbstverständlich, dass alle praktisch von der ersten bis zur letzten Minute im Geschehen waren", so Weigl weiter.

Gefeiert wurden wie gewohnt die Verkleidungen. Sie wurden nach Mitternacht prämiert. Das schrägste Einzelkostüm trug Thomas Duschlbauer, der als "Mann ohne Kopf" viele Blicke auf sich zog. Als genialstes Pärchen wurden Melanie und Helmut Nussbaumer ausgezeichnet, die als Karl Lagerfeld und Choupette, seine Katze, zum Piratenball gekommen waren. Den Titel der kreativsten Gruppe nahmen Silvia Lackner, Birgit Lackner und Julia Becker mit nach Hause, die als "Lampen aus den Siebzigern" (inspiriert von "Wackelkontakt", dem Partyhit der Saison von Oimara) in Linz auftanzten.

Das schrägste Kostüm: "Mann ohne Kopf" Bild: RV Ister

Als größte Gruppe wurden schließlich die "Galaxy Girls" prämiert, die aus 39 Personen bestanden. Den Siegerpreis von 600 Euro spendete die von Astrid Dollhäubl geleitete Gruppe spontan dem Kinderdorf St. Isidor. Der Erlös des Balls dient wie immer der Nachwuchsarbeit des Rudervereins.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

