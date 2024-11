Piratenball entert die Tabakfabrik

Die Kostümwahl ist beim Piratenball in Linz erfahrungsgemäß kreativ.

Mit dem Faschingsbeginn startet traditionell auch der Kartenvorverkauf für den Linzer Piratenball. Das ist auch heuer so – und doch ist einiges anders. Denn der Posthof wird nicht mehr Schauplatz des beliebten Balls des Linzer Rudervereins Ister sein. Stattdessen wird der Maskenball zum Faschingsfinale am 1. März 2025 in der Lösehalle der Tabakfabrik stattfinden. "Wir sind begeistert, dass der Piratenball erstmals die Tabakfabrik entert", freuen sich die Geschäftsführer Denise Halak und Markus Eidenberger.

Auch Ister-Präsident Alexander Weigl ist zufrieden, dass ein neuer Veranstaltungsort für die 66. Auflage des Piratenballs gefunden werden konnte, nachdem der Posthof aufgrund von Umbauarbeiten zu klein dafür gewesen wäre.

Die besten Kostüme sind gefragt

Was bleiben wird, sind die rund 1700 Besucher, die erwartet werden, und das feine Händchen der Gäste, was ihre Kostümwahl betrifft. Denn beim Piratenball werden die kreativsten Verkleidungen wieder prämiert. Wie gewohnt werden Einzel, Paar, Gruppe und die größte Gruppe prämiert.

Zudem bietet der neue Veranstaltungsort auch Vorteile für die Organisatoren. "Das wandelbare Industriejuwel bietet großzügig Platz für unser bewährtes Musikangebot mit vier Bühnen und für all unsere Dancefloors. Zusätzlich können wir unser kulinarisches Angebot ausbauen", sagt Ister-Präsident Weigl.

Der Kartenverkauf startet mit Faschingsbeginn, also dem 11. November. Frühbucher sind um 39 Euro dabei, ab Jänner kostet das Ticket 44 Euro. Karten und Infos: www.piratenball.at

