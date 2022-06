„Pionierprojekt“: Wohnen am Einkaufszentrum

63 Mieter können ab sofort für sich in Anspruch nehmen, in einem „Pionierprojekt“ zu leben. Denn als solches gilt das von der GWG Linz gemeinsam mit der J. Brandstetter GmbH in einem Jahr Bauzeit verwirklichte Wohnbauprojekt. So gebe es bereits Interessenten aus anderen Bundesländern, vor allem aus Wien, die sich an dem Linzer Projekt ein Beispiel nehmen wollen.

Das Besondere am „Wohnen am Weidingerbach“ ist rasch erklärt. Man nutzt ein bestehendes Gebäude - in diesem Fall das Einkaufszentrum Auwiesen - und überbaut es dreigeschossig, setzt dabei stark auf Holz und schafft Wohnraum, ohne dabei Grünflächen zu opfern. Für den Linzer Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) sieht so moderne Stadtentwicklung aus.

Die Vorbildfunktion dieses um insgesamt 9,7 Millionen Euro realisierten Projektes liegt daran, dass unterhalb der Wohnungen ein Nahversorgungszentrum mit Lebensmittelmärkten und Geschäften fußläufig für die Menschen erreichbar ist. In der bestehenden Garage konnten sogar 24 Parkplätze für die Mieter von der GWG zur Verfügung gestellt werden, ohne neue Parkplätze schaffen zu müssen, sehen die GWG-Geschäftsführer Wolfgang Pfeil und Nikolaus Stadler viele Vorteile in dem Hybrid-Projekt. Und die unmittelbaren Nähe zu Straßenbahn und Bus garantiere die Mobilität der neuen Mieter.

Für Johann Brandstetter, Chef der auf Revitalisierungen spezialisierten J. Brandstetter Bauträger Beteiligungen GmbH, ist die Wohnanlage auf dem Einkaufszentrum auch deshalb ein „Pionierstück“, weil zwei Eigentümer übereinander gemeinsame Sache machen würden. Es seien jedenfalls weitere Projekte in diese Richtung in Linz geplant und Brandstetter hofft auch darauf, dass dieses Beispiel einer umweltschonenden Nutzung vorhandenen Raumes zur Schaffen neuer Wohnungen in ganz Oberösterreich Schule machen könnte.