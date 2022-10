Pilotprojekt in Linz: Wenn Autos mit Ampeln kommunizieren

Künstliche Intelligenz und neue technische Anwendungen sind auch im Straßenverkehr ein großes Thema. Ein wichtiges Ziel dabei: die Vernetzung von Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmern und Infrastruktur. Unter dem Fachbegriff „Connected Intelligent Transport Systems“ (C-ITS) wurden deshalb in den vergangenen Jahren etwa ein organisatorisches Regelwerk sowie technische Rahmenbedingungen und Technologien erarbeitet.

Effizienterer und sicherer Verkehr

Um solche kooperativen Dienste im realen Verkehrsumfeld einem "Praxistest" unterziehen zu können, fördert die EU europaweite Forschungsprojekte wie C-Roads/X4ITS. Damit soll die Grundlage für einen verbundenen und automatisierten Verkehr geschaffen werden. Daraus resultierende Vorteile sollen eine erhöhte Verkehrssicherheit und -effizienz sowie eine geringerer Schadstoffausstoß sein.

Die Stadt Linz will nun an besagtem X4ITS-Projekt teilnehmen, der nötige Gemeinderatsbeschluss soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 3. November fallen.

Bei dem Projekt soll die Einführung, Erprobung und Harmonisierung von kooperativen intelligenten Verkehrssystemen und Diensten am Beispiel der Stadt Linz untersucht werden. Konkret geht es dabei um die Kommunikation zwischen Autos beziehungsweise mit Ampeln.

Teststrecke geplant

Zur Umsetzung ist geplant, auf einer Teststrecke Gemeindestraßen, Kreuzungen und Verkehrslichtsignalanlagen mit zusätzlichem Mess-Equipment auszustatten. Diese Teststrecke wird voraussichtlich zwischen den Knoten Hafenstraße/A7 und Prinz-Eugen-Straße/A7 über die Untere Donaulände, Gruberstraße und Prinz-Eugen-Straße verlaufen. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrslenkung wird anhand von zwei sogenannten Use-Cases erprobt und evaluiert.

„Für die Stadt Linz als Vorreiterin bei digitalen Innovationen bedeutet die Teilnahme an diesem grenzüberschreitenden Projekt weit mehr als Prestige. Wir können hier direkt erproben, wie der Verkehr sicherer, effizienter und umweltfreundlicher wird“, hieß es dazu heute von Bürgermeister Klaus Luger. (SP).

Für Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) ist das Vorhaben ein großer Schritt in die verbundene intelligente Zukunft des Verkehrs. "Europaweit sind wir hier in guter Gesellschaft von Städten, die den Verkehr von Grund auf neu denken und angehen wollen“, sagte er.